Brand in Dachgeschosswohnung – tote Person

In Saarbrücken brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr löscht die Flammen - und findet eine Leiche.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach dem Löschen eines Brandes in Saarbrücken hat die Feuerwehr eine Leiche in der betroffenen Wohnung gefunden. Eine Identifizierung sei wegen der schwersten Verletzungen vor Ort nicht möglich gewesen, teilte die Polizei mit. Mutmaßlich handelt es sich um den Bewohner der Brandwohnung. Auch Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache laufen noch.

Das Feuer war am späten Nachmittag in einer Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Einsatzkräfte brachten Anwohner und Schaulustige aus dem Gefahrenbereich. Die anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt und konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Schadens am Gebäude wird auf 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt.