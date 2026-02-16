Giftige Dämpfe und Explosionsgefahr: In einem Chemiebetrieb in Pirmasens muss die Feuerwehr einen Brand unter besonderen Schutzmaßnahmen löschen.

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein Brand in einem chemieverarbeitenden Betrieb in Pirmasens hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Während eines Prozesses in einem chemischen Reaktor sei ein flüssiger Stoff ausgetreten und habe am Morgen den Brand in der Isolationsverkleidung eines Behälters verursacht, teilte die Stadt mit.

Da sich der Stoff bei Umgebungstemperatur entzünde und dabei giftige und explosionsfähige Dämpfe freisetze, hätten mehrere Feuerwehr-Trupps unter schwerem Atemschutz die Verkleidung aufwendig von Hand entfernen müssen.

Mit Spezialschaum sei der Brand in einem Edelstahlbehälter im Außenbereich abgelöscht worden, um zu vermeiden, dass kontaminiertes Löschwasser in die Umgebung gelange. Neben der Polizei unterstützten auch die kommunale Umweltbehörde sowie die Katastrophenschutzeinheit der Stadt Pirmasens die Löscharbeiten im Gewerbegebiet des Stadtteils Gersbach. Der Einsatz, an dem sich 30 Feuerwehrleute beteiligten, sei nach etwa zweieinhalb Stunden beendet gewesen.