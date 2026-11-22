In einer Wohnung in der Innenstadt bricht mittags ein Feuer aus. Die Bewohner können vorerst nicht zurück nach Hause.

Boppard (dpa/lrs) – Ein Brand hat eine Wohnung in der Innenstadt von Boppard nahe Koblenz vorerst unbewohnbar gemacht. Das Feuer war um die Mittagszeit im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte evakuierten demnach drei Menschen aus dem Gebäude. Verletzt wurde den Beamten zufolge glücklicherweise niemand.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren selbst nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach, so die Polizei. Feuerwehrleute löschten demnach den Brand. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. Ermittlungen sollen jetzt die Brandursache klären.