Brand im siebten Stock eines Wohnhauses in Koblenz

Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Brand im siebten Stock eines Wohnhauses ist in Koblenz mindestens ein Mensch verletzt worden. Er oder sie sei ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte betreuten mehr als 20 Bewohner des Hauses vor Ort und untersuchten einen weiteren Menschen in einem Rettungswagen, so ein Sprecher. Der Brand war demnach am Nachmittag unter Kontrolle, der Einsatz allerdings noch im Gange. Warum das Feuer ausgebrochen war, sei noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:250114-930-344155/1