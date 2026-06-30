Mitten in der Nacht bricht in der Küche einer Wohnung ein Feuer aus. Die beiden älteren Bewohner werden gerettet, ihre Wohnung aber ist zerstört.

Dudenhofen (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) sind zwei Menschen gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht auf Dienstag in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach löschen, bevor er auf andere Wohnungen übergriff.

Der 75-jährige Bewohner und die 73 Jahre alte Bewohnerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Auch die darunterliegende Wohnung wurde durch Löschwasser zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.