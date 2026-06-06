Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Worms brennt es - die Feuerwehr ist im Einsatz. Ende Mai hatte es dort schon einmal gebrannt.

Worms (dpa/lrs) – In einem Entsorgungsbetrieb in Worms ist ein Feuer ausgebrochen. Eine hohe Rauchsäule ist zu sehen – die Löscharbeiten der Feuerwehr laufen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Bislang lägen keine Informationen über Verletzte vor. Auch könne momentan noch keine Angabe zur Höhe des Sachschadens gemacht werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Nach Angaben der Polizei hatte es Ende Mai schon einmal in der Recyclingfirma gebrannt. Damals war ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Auswertung der Videokameras hatte ergeben, dass dieser Brand ohne menschliches Zutun entstanden war.