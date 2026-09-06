Nach dem Brand eines Sperrmüll-Containers auf dem Schulgelände schließen Ermittler eine Selbstentzündung aus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Lebach (dpa/lrs) – Ein Container mit Sperrmüll hat auf dem Gelände einer Schule im Kreis Saarlouis gebrannt. Das Feuer brach am Samstag gegen 14.30 Uhr neben der Louis-Braille-Schule in Lebach aus. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurde verhindert, dass die Flammen auf das Schulgebäude übergriffen.

Nach Angaben der Polizei ist eine Selbstentzündung nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Die Beamten suchen deshalb Zeugen, die am Samstagnachmittag verdächtige Personen auf dem Schulgelände beobachtet haben.