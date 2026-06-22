Feuerwehreinsatz an der Mosel: Auf einem Passagierschiff ist im Technikraum ein Brand ausgebrochen. Die 237 Menschen an Bord konnten in ihre Kabinen zurückkehren.

St. Aldegund (dpa) - Nach einem Elektrobrand auf einem Schiff mit 237 Passagieren an der Moselschleuse in St. Aldegund haben Einsatzkräfte Entwarnung gegeben. Nach ersten Erkenntnissen war ein Transformator in einem Schaltschrank in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Passagiere wurden zunächst als Vorsichtsmaßnahme auf das Oberdeck gebracht, konnten aber später in ihre Kabinen zurückkehren. Verletzt wurde demnach niemand.

Das Schiff darf zunächst nicht auf der Mosel weiterfahren. Ein Sachverständiger soll es am Morgen begutachten. Auswirkungen auf den übrigen Schiffsverkehr gibt es demnach nicht.