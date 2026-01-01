Brand auf Pferdehof – Feuerwehr warnt Anwohner

Nachdem in der Nacht auf einem Pferdehof in Mainz ein Feuer ausgebrochen ist, ziehen sich die Löscharbeiten hin.

Mainz (dpa/lrs) – Auf einem Pferdehof in Mainz ist in der Neujahrsnacht ein Feuer ausgebrochen. Menschen kamen nicht zu Schaden, alle 15 Pferde konnten in Sicherheit gebracht werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am frühen Donnerstagmorgen dauerten demnach die Löscharbeiten weiter an. Ein Bagger sei im Einsatz, um Teile des Dachs zu entfernen und Glutnester freizulegen, erläuterte der Sprecher.

Aufgrund der teils starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtteil Hechtsheim gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen abzuschalten. Zur möglichen Brandursache lagen nach Angaben der Feuerwehr zunächst keine Erkenntnisse vor.