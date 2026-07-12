Dichte Rauchwolken über Schifferstadt: Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen auf dem Areal eines Recyclingbetriebs.

Schifferstadt (dpa/lrs) – Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in Schifferstadt ist ein Brand ausgebrochen. Das Feuer entstand am Nachmittag im Bereich einer Müllablagefläche im Außenbereich, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr versuche, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile des Betriebes zu verhindern. Die entstandene Rauchsäule ist kilometerweit sichtbar – auch außerhalb von Schifferstadt.

Per Warn-App Nina hat der Rhein-Pfalz-Kreis die Bevölkerung informiert. «Aufgrund eines Großbrandes kann es zu einer Geruchsbelästigung im Stadtgebiet kommen», hieß es. Es bestehe keine Gefahr.