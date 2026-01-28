Der Stellenabbau beim Autozulieferer im Saarland fällt nicht ganz so schlimm aus wie im September angekündigt. Auch der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen soll noch einige Jahre gelten.

Homburg (dpa/lrs) – In der Diskussion um Kürzungen im Bosch-Werk Homburg haben sich Werkleitung und Arbeitnehmervertreter nach Angaben des Unternehmens geeinigt. «Die Einigung beinhaltet den Abbau von rund 1.000 Stellen bis Ende 2032», teilte der Autozulieferer im Saarland mit.

Der Schritt solle «möglichst mit sozialverträglichen Maßnahmen» wie Altersteilzeit, Vorruhestand oder Abfindungen umgesetzt werden. Der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen gilt bis Ende 2032. Voraussetzung sei, dass die vereinbarten jährlichen Abbauzahlen erreicht werden.

Die Belegschaft sei vom Betriebsrat aufgefordert worden, über die Punkte abzustimmen, hieß es. Das Ergebnis soll am 2. Februar vorliegen.

Bosch hatte im vergangenen Herbst drastische Einschnitte beim Personal in Deutschland angekündigt. Um Kosten zu sparen, sollen – neben weiteren Maßnahmen – etwa 13.000 weitere Stellen abgebaut werden, vor allem an deutschen Standorten der Zuliefersparte Mobility. Damit reagierte das Unternehmen auf die Krise in der Automobilindustrie. Damals hieß es, in Homburg plane Bosch den Abbau von rund 1.250 Stellen bis Ende 2030.