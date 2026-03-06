Auf dem Spielplatz einer Kita wird ein unbekannter Gegenstand gefunden. Der stellt sich als Stück einer Bombe heraus, die Kita muss vorläufig schließen. Was die Stadt dazu sagt, wie es nun weitergeht.

Mainz (dpa/lrs) – Auf dem Außengelände einer Kita in Mainz ist ein Stück einer Bombe gefunden worden. Wie die Stadt Mainz mitteilte, wurde die Kita daraufhin am Donnerstag kurzfristig geschlossen. Der Gegenstand sei durch den Kampfmittelräumdienst gesichert worden, eine unmittelbare Gefahr bestehe nicht mehr, hieß es.

Mitarbeiter der Kita hatten den zunächst nicht zu identifizierenden Gegenstand bei einer Spielplatzkontrolle entdeckt. Die hinzugezogene Polizei habe den Gegenstand auch mit Hilfe eines Spürhundes nicht bestimmen können. In der Nacht zum Freitag wurde der Spielplatz dann durch einen Sicherheitsdienst bewacht.

Gegenstand als Stück einer Bombe identifiziert

Am Freitagvormittag habe dann der Kampfmittelräumdienst des Landes den verdächtigen Gegenstand als Bodenabschluss einer Bombe identifiziert, der vermutlich beim Aufprall abgesprengt worden sei, heißt es.