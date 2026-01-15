Bei Erdarbeiten wird in der pfälzischen Kommune ein Blindgänger entdeckt. In der Nähe des Fundorts verlaufen Gasleitungen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Entschärfung einer Fliegerbombe in Kaiserslautern verzögert sich. Wie die Stadt am Abend mitteilte, verzögert sich die Aktion um etwa drei Stunden, «da sich in der Nähe des Fundortes der Weltkriegsbombe entsprechende Gasleitungen befinden».

«Um einen großflächigen Versorgungsausfall auszuschließen, werden Vorkehrungen getroffen, die betroffenen Leitungen zu überbrücken», teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Die voraussichtliche Entschärfung ist neuesten Angaben zufolge nun gegen 22.00 Uhr geplant.