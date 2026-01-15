Die Evakuierung läuft. Rund 1.000 Menschen sind betroffen. Die Entschärfung ist nun gegen 22.00 Uhr geplant.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - In Kaiserslautern ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch heute entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Allerdings gestalteten sich die Vorbereitungen schwieriger als erwartet. Die voraussichtliche Entschärfung ist neuesten Angaben zufolge nun gegen 22.00 Uhr geplant.

Die Bombe wurde den Angaben zufolge bei Erdarbeiten im Stadtwald unweit des Schulzentrums Süd gefunden. Es handele sich um eine 500 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe des Typs M65, teilte die pfälzische Kommune mit.

Verzögerung wegen Gasleitungen

Die Stadt veröffentlichte einen Evakuierungsplan mit einem Radius von 750 Metern um die Fundstelle. Das Gebiet wurde ab 18.00 Uhr geräumt. Betroffen sind Teile des Uniwohngebiets und des Betzenbergs. Knapp 1.000 Personen müssen das Gebiet verlassen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden gebeten, sich in die Fanhalle Nord des Stadions zu begeben. Zudem wird der Busverkehr eingestellt und der Flugverkehr während der Entschärfung gesperrt.

Während sich die Halle füllte, teilte die Stadt mit, dass sich die Entschärfung um etwa drei Stunden verzögert. Der Grund: In der Nähe des Fundortes befinden sich Gasleitungen. «Um einen großflächigen Versorgungsausfall auszuschließen, werden Vorkehrungen getroffen, die betroffenen Leitungen zu überbrücken», teilte die Stadt allauf ihrer Homepage mit.