Sieben Blindgänger werden bei Bauarbeiten in Bitburg entdeckt. Am Sonntag steht die Entschärfung an – was das für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet.

Bitburg (dpa/lrs) – In Bitburg in der Eifel werden am Sonntag mehrere Weltkriegsbomben entschärft. Anwohner in einem Radius von 300 Metern um den Fundort müssten ihre Wohnungen bis 9.00 Uhr verlassen, teilte die Stadt mit. Betroffen seien mehrere Straßenzüge. Eine Aufenthaltsmöglichkeit werde in der Stadthalle eingerichtet, hieß es. Die Entschärfung ist für 11.00 Uhr vorgesehen.

Bei den Blindgängern handelt es sich nach Behördenangaben um eine 125 Kilo schwere sowie sechs jeweils 30 Kilo schwere Bomben aus US-amerikanischen Beständen. Sie waren am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden.