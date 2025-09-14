Bei Tiefbauarbeiten in Saarlouis war in der vergangenen Woche eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung betraf Tausende Menschen - und war nun erfolgreich.

Saarlouis (dpa/lrs) - Die Weltkriegsbombe in Saarlouis ist erfolgreich entschärft worden - die Evakuierung ist aufgehoben. Das teilte die Stadt am Abend mit. Rund 6.000 Menschen in einem Umkreis von 800 Metern um den Fundort mussten ihre Wohnungen verlassen.

Die Entschärfungsmaßnahmen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst zogen sich bis in den Sonntagabend. Oberbürgermeister Marc Speicher (CDU) sagte: «Wenn wir zusammen schaffen, können wir viel erreichen. Wir haben heute in Saarlouis gemeinsam eindrucksvoll gezeigt, zu was diese Stadt zu leisten imstande ist.» Besonderer Dank gelte dem Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Gegen 12.30 Uhr war die Evakuierung des Gebiets abgeschlossen, der Kampfmittelbeseitigungsdienst begann mit der Entschärfung der 1.000 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Rund 600 Einsatzkräfte

Rund 600 Einsatzkräfte und auch Drohnen waren im Einsatz. Sie überwachten das Evakuierungsgebiet und sorgten dort für Sicherheit. Bei den Arbeiten war auch Spezialgerät aus Hessen im Einsatz. Wegen der Bombe war auch die Saar gesperrt. Die Wasserschutzpolizei kontrollierte, dass keine Schiffe den gesperrten Teilbereich passieren.

In dem Bereich, der evakuiert werden musste, liegt auch eine Seniorenresidenz, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Ansonsten seien viele Wohnhäuser und ein Teil der Innenstadt betroffen. Die Bombe war bei Tiefbauarbeiten vor rund zehn Tagen entdeckt worden.