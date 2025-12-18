Böllern verboten? Städte bereiten sich auf Silvester vor

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und die Kommunen feilen an ihren Sicherheitskonzepten. Ob geböllert werden darf oder nicht, hängt auch von den Erfahrungen des letzten Jahres ab.

Mainz (dpa/lrs) – Die Städte in Rheinland-Pfalz wappnen sich bereits für den Jahreswechsel, setzen aber nur teilweise auf Böllerverbote. Die Stadt Trier etwa werde wie in der vergangenen Silvesternacht den Bereich Hauptmarkt zur böllerfreien Zone erklären, teilte die Kommune mit. Dieses Vorgehen habe sich nach den bisherigen Erfahrungen «auf jeden Fall bewährt».

Die Städte Kaiserslautern, Koblenz und Mainz dagegen planen derzeit über die grundsätzlichen rechtlichen Regelungen hinaus keine weiteren Verbote. «Die vergangenen Silvesternächte verliefen in Mainz durchweg ohne Probleme, insbesondere auch in der Innenstadt», berichtete ein Sprecher. Besondere Sicherheitskonzepte waren «mangels besonderer Veranstaltungen oder Ereignisse nicht erforderlich und sind es auch in diesem Jahr nicht».

Die Städte wollen auch Ordnungskräfte durch die Straßen schicken oder dies je nach Lage tun – auf externe Sicherheitskräfte setzen sie meist nicht. Es gebe auch angesichts der Erfahrungen der «relativ ruhig» verlaufenen Silvesternacht 2024/2025 keine Notwendigkeit, zusätzliches Personal in den Dienst zu stellen, hieß es beispielsweise aus Kaiserslautern.