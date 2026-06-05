Musikfestival
Blink-182 wird Headliner bei Rock am Ring 2027
Rock am Ring
Ein Top-Act fürs nächste Jahr steht fest: Blink-182.
Thomas Frey. DPA

Feuerwerk, LED-Wände und ein Überraschungsmoment: So wurde der nächste Headliner von Rock am Ring mitten im Festival enthüllt. Was die Fans erwartet.

Nürburg (dpa) – Die US-amerikanische Rock-Band Blink-182 wird im kommenden Jahr beim Musikfestival Rock am Ring als Headliner auftreten. Den ersten Auftritt von Blink-182 beim Eifelfestival gaben die Veranstalter um 22.30 Uhr auf den LED-Wänden und umrandet von Feuerwerk kurz nach dem Auftritt von Papa Roach beim aktuell laufenden Rock am Ring (5. bis 7. Juni) bekannt. Vor einem Jahr wurde auf die gleiche Weise der Headliner für 2026 bekanntgegeben: Linkin Park – die am Freitagabend auf der Bühne erwartet wurden.

© dpa-infocom, dpa:260605-930-180805/1

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Freizeit

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