Gewässer
Blaualgen in der Saar: Umweltministerium rät zu Vorsicht
Grüne Schlieren durch Blaualgen
Entlang der Saar gibt es größere Mengen von Blaualgen. (Symbolbild)
Uwe Zucchi. DPA

Das saarländische Umweltministerium warnt vor steigenden Blaualgen-Konzentrationen entlang der Saar. Obwohl die Gefahr für Menschen und Tiere gering ist, sollten Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Entlang der Saar sind Blaualgen nachgewiesen worden. Wie das saarländische Umweltministerium mitteilte, variieren die Konzentrationen. Einige Werte erreichen die Warnstufe für Badegewässer. Bei anhaltend warmem Wetter könnten die Blaualgenblüten in den nächsten Tagen weiter zunehmen.

Da die Saar eine Schifffahrtsstraße und kein Badegewässer ist, besteht laut Ministerium nur eine geringe Gefahr für Menschen und Tiere. Dennoch sollten Menschen und Haustiere das Wasser nicht trinken oder verschlucken.

Cyanobakterien, umgangssprachlich Blaualgen genannt, können Giftstoffe bilden. Diese können beim Menschen Haut-, Schleimhaut- oder Augenreizungen sowie Durchfall nach dem Verschlucken verursachen.

© dpa-infocom, dpa:260723-930-428330/1

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