Bistum Trier zahlt 3,7 Millionen Euro an Missbrauchsopfer

Es gibt neue Zahlen zu Zahlungen an Missbrauchsopfer im Bistum Trier. Im letzten Jahr war die Summe hoch.

Trier (dpa/lrs) – Rund 3,7 Millionen Euro hat das Bistum Trier seit Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche im Jahr 2010 an Opfer gezahlt. Zudem seien bisher gut 180.000 Euro an Therapiekosten erstattet worden, teilte eine Sprecherin des Bistums mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Allein im vergangenen Jahr seien 40 Anträge auf Anerkennung des Leids bewilligt worden. Diese Erst- und Folgeanträge umfassten Zahlungen in Höhe von gut einer Million Euro, wie das Bistum weiter mitteilte.

Insgesamt hätte bislang 196 Betroffene Leistungen in Anerkennung des Leids erhalten. Der «Jahresbericht 2024 Prävention – Intervention – Aufarbeitung» mit weiteren Zahlen und Angaben werde voraussichtlich im April vorgestellt. Zum Bistum Trier gehören gut 1,2 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.