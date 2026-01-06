Bislang keine Flugausfälle durch Winterwetter in Hahn

Wegen des Winterwetters mussten am Frankfurter Flughafen viele Flieger enteist werden – was zu Verzögerungen führte. Am Hunsrück-Flughafen laufe hingegen alles «wie gewohnt».

Frankfurt/Main/Lautzenhausen (dpa/lrs) – Das Winterwetter macht dem Flughafen Hahn zurzeit keine Probleme. «Der Betrieb am Flughafen Hahn läuft aktuell wie gewohnt. Bislang gab es keine Flugausfälle», sagte Geschäftsführer Rüdiger Franke auf Anfrage. «Die winterlichen Temperaturen sind eine Herausforderung für unser Team, aber wie jedes Jahr hat sich der Airport bestmöglich vorbereitet.» Der Flughafen Hahn verfüge über ausreichend Lagerkapazitäten für die Flugzeug- und Flächenenteisung.

Mehr Probleme gab es im Rhein-Main-Gebiet: Wegen des starken Schneefalls gab es am Flughafen Frankfurt am Montagabend Verzögerungen im Flugbetrieb und länger Fluglärm als eigentlich erlaubt. Es seien 22 Starts nach 23 Uhr genehmigt worden, teilt das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit. Der letzte Flieger startete demnach um 23.49 Uhr – nach Oslo. Zudem gab es eine verspätete Landung um 23.23 Uhr nach mehreren Warteschleifen. Zwei anfliegende Maschinen wichen nach Stuttgart aus, wie es weiter hieß.

Wegen des Schneefalls seien umfangreiche Enteisungen an den Flugzeugen erforderlich gewesen, weshalb es zu den Verzögerungen gekommen sei. Am Frankfurter Flughafen gelten zwischen 23.00 und 5.00 Uhr Nachtflugbeschränkungen. Verspätete Maschinen dürfen bis Mitternacht landen, wenn etwa schlechtes Wetter der Grund ist. Verspätete Starts sind ebenfalls bis Mitternacht möglich, dafür ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich.