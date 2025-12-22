Bischof Ackermann: «Kirche wird schneller kleiner»

Trier (dpa/lrs) – Die katholische Kirche wird in den nächsten Jahren sichtbar und spürbar kleiner werden: «Die institutionelle und strukturelle Präsenz wird in der Fläche weiter abnehmen», sagte der Bischof Stephan Ackermann in Trier der Deutschen Presse-Agentur. «Und diese Entwicklung wird wahrscheinlich an Geschwindigkeit noch zunehmen.»

Es sei eine veränderte und nicht leichte Situation. Aber er habe keine Angst vor der Zukunft, sagte der Bischof. «Es wird überall weiterhin lebendige Zellen des Glaubens und des kirchlichen Lebens geben.»

Die Menschen vor Ort seien engagiert. «Sie wissen, dass wir nicht alles halten können, aber sie haben gute Ideen, was geht.» Auch als kleinere Gruppe könne man Wirkung erzielen. Das sehe man in anderen Ländern. Und: «Das sehen wir auch in der digitalen Welt.»

Die Kirche werde künftig etliche Gebäude aufgeben müssen. Grund ist die defizitäre Finanzlage: Das Bistum hatte 2022 sein bisher größtes Sparkonzept beschlossen – mit einem Einsparziel von 137 Millionen Euro für das Jahr 2035 bezogen auf den dann prognostizierten Haushalt.

Zusammenschlüsse von Pfarreien abgeschlossen

Bis 2034 müssen alle Pfarreien im Bistum Trier ein Konzept haben, was mit ihren Gebäuden passiert. Das Bistum bezuschusst künftig nur noch 60 Prozent der kirchlichen Gebäude, wenn sie saniert oder daran gebaut werden muss. Denkbar ist, dass Gemeinden eine andere Finanzierungsform finden. Klar sei aber, dass nicht alle Kirchen gehalten werden könnten, sagte Ackermann.

Die Pfarreienreform ist inzwischen auf der Zielgeraden. Mit 33 Fusionen zum 1. Januar 2026 sei der Prozess der Pfarreien-Zusammenschlüsse, der 2022 begonnen hatte, abgeschlossen. Im Bistum Trier gibt es dann 168 Pfarreien in 34 pastoralen Räumen, wie die Bistumssprecherin mitteilte. Zum Bistum Trier gehören gut 1,1 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.