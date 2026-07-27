Die nächste Hitzewelle rollt an: Bis zu 39 Grad und kaum Abkühlung – selbst nachts bleibt es vielerorts tropisch. Dann drohen Gewitter mit Starkregen und Hagel.

Offenbach (dpa/lrs) - Rund vier Wochen nach den Rekordtemperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kündigt sich erneut Hitze an. Bereits am Dienstag steigen die Temperaturen teils auf über 30 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Die Höchstwerte sollen bei bis zu 32 Grad liegen, dabei bleibt es sonnig und trocken, der Wind soll nur schwach wehen.

In der Nacht zum Mittwoch erwarten die Meteorologen noch eine Abkühlung, die Temperaturen sinken dann auf 14 bis 19 Grad. Am Mittwoch soll das Thermometer dann aber noch weiter klettern, bei viel Sonne werden Höchstwerte zwischen 34 und 38 Grad erwartet. Selbst in höheren Lagen soll es bis zu 31 Grad warm werden.

Die Nacht zum Donnerstag könnte dann nur noch begrenzte Abkühlung bieten, denn es könnte eine sogenannte Tropennacht bevorstehen, in der die Lufttemperatur nicht unter 20 Grad fällt.

Am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge noch einmal heißer. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 34 und 39 Grad liegen, im Bergland sollen 32 Grad erreicht werden. Ab dem Nachmittag kündigen dann jedoch bereits erste Wolken eine bevorstehende Abkühlung an. Aus Westen kommend sei dann mit Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Zu den Gewittern könnten auch Starkregen, Sturmböen und Hagel dazu kommen.