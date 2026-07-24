Heiter und sonnig startet das Wochenende, bevor ab Sonntag Regen und Gewitter für wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sorgen.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zunächst ruhiges Sommerwetter. Ab Sonntag wird es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber wieder unbeständiger. Dann sind auch Regen und Gewitter zu erwarten.

Der Freitag wird den Meteorologen zufolge heiter bis sonnig, nur im Norden kann es anfangs mitunter wolkig sein. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 29 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 33 Grad

Am Samstag geht es laut DWD heiter bis sonnig weiter. Regen ist demnach nicht in Sicht. Die Temperaturen klettern auf 29 bis 33 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Der Sonntag wird bewölkt und nass. Vor allem in der zweiten Tageshälfte ziehen laut DWD von Westen her gebietsweise Schauer und teils auch Gewitter auf. Lokal sind demnach Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Das Thermometer zeigt zwischen 25 und 29 Grad an, in Hochlagen der Eifel um 22 Grad. Abseits von Gewittern weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, im Süden kann es teils stark böig auffrischen. In der Nacht zum Montag bleibt es gebietsweise regnerisch. Es kann einzelne Gewitter mit Starkregen geben.