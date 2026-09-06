Warm, dann wechselhaft
Bis zu 32 Grad in Rheinland-Pfalz – Sommer-Endspurt?
Wetter
Es wird noch einmal warm - dann frischer.
Jörg Halisch. DPA

Der Sommer zeigt sich in Rheinland-Pfalz zum Wochenstart noch einmal von seiner warmen Seite. Ab Dienstag bringt ein Wetterumschwung deutlich kühlere Temperaturen.

Lesezeit 1 Minute

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz wird es zum Wochenstart noch einmal sommerlich warm, bevor die Temperaturen ab Dienstag deutlich zurückgehen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Nach einem sonnigen Sonntag wird es am Montag mit Höchstwerten von 27 bis 32 Grad noch einmal wärmer. Der Himmel bleibt wechselnd bewölkt bis heiter. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich, stürmische Böen bei Gewittern sind laut Vorhersage nur gering wahrscheinlich.

Ab Dienstag stellt sich zunehmend wechselhaftes und deutlich kühleres Wetter ein. Bei den höchsten Temperaturen von 22 bis 26 Grad zieht im Tagesverlauf von Westen schauerartiger Regen auf. Am Mittwoch sinken die Höchstwerte weiter auf 17 bis 22 Grad. Dazu kann es einzelne Schauer und kräftige Böen geben. In den Nächten liegen die Tiefstwerte dann teils nur noch bei 7 bis 10 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260906-930-641402/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten