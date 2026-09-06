Der Sommer zeigt sich in Rheinland-Pfalz zum Wochenstart noch einmal von seiner warmen Seite. Ab Dienstag bringt ein Wetterumschwung deutlich kühlere Temperaturen.

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz wird es zum Wochenstart noch einmal sommerlich warm, bevor die Temperaturen ab Dienstag deutlich zurückgehen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Nach einem sonnigen Sonntag wird es am Montag mit Höchstwerten von 27 bis 32 Grad noch einmal wärmer. Der Himmel bleibt wechselnd bewölkt bis heiter. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich, stürmische Böen bei Gewittern sind laut Vorhersage nur gering wahrscheinlich.

Ab Dienstag stellt sich zunehmend wechselhaftes und deutlich kühleres Wetter ein. Bei den höchsten Temperaturen von 22 bis 26 Grad zieht im Tagesverlauf von Westen schauerartiger Regen auf. Am Mittwoch sinken die Höchstwerte weiter auf 17 bis 22 Grad. Dazu kann es einzelne Schauer und kräftige Böen geben. In den Nächten liegen die Tiefstwerte dann teils nur noch bei 7 bis 10 Grad.