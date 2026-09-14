Die neue Woche bringt zwar immer wieder Regen – aber vor allem am Dienstag wird es noch einmal warm und sonnig.

Barweiler (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf einen spätsommerlichen Wochenstart freuen – auch wenn es gelegentlich regnen kann. Am Montag kann es erst noch nebelig sein und leicht regnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Gegen Nachmittag wird es meist heiter, aber vor allem im Norden gibt es teils schwache Schauer. Dabei hat es zwischen 22 und 25 Grad. Nachts kühlt es ab auf 12 bis 15 Grad.

Am Dienstag bleibt es laut den Meteorologen trocken, sobald sich der Nebel aufgelöst hat. Es wird noch einmal wärmer mit 25 bis 29 Grad. Regen zieht in der Nacht zum Mittwoch auf, auch den Tag über gibt es immer wieder Schauer. Am Nachmittag und Abend kann es auch Gewitter mit Starkregen geben. Es kühlt ab auf 18 bis 23 Grad.