Wetter
Bis zu 18 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland
Frühlingswetter in der Pfalz
Die Sonne bekommen Rheinland-Pfälzer auch in den kommenden Tagen zu sehen.
Thomas Frey. DPA

Sonnige Aussichten: In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleiben die Temperaturen zweistellig. Bleibt es auch trocken?

Lesezeit 1 Minute

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Sonnenbrille auf und raus: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bietet sich in den kommenden Tagen für einen Frühlingsspaziergang an. Am Montag soll es sonnig und trocken werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilt. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 14 und 17 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es heiter bis sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 16 und 18 Grad. Genauso setzt sich das Wetter auch am Mittwoch durch: sonnig, trocken und Temperaturen bis zu 18 Grad.

Deutschlandweit sieht es ähnlich aus, wie Meteorologe Sebastian Schappert von der Vorhersagezentrale des Wetterdienstes schreibt. «Das Wettergeschehen in den kommenden Tagen lässt sich recht schnell beschreiben: Meist frühlingshaft mild bis sehr mild und weitgehend trocken.»

© dpa-infocom, dpa:260301-930-752354/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten