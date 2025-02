Bis zu 16 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen sich über äußerst milde Temperaturen freuen. Aber auch graue Wolken und Regen werden erwartet.

Offenbach (dpa/lrs) – Bis zur Wochenmitte werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis zu 16 Grad erwartet. Die frühlingshaften Temperaturen halten an, wie die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussagten. Menschen in den Bundesländern müssen sich allerdings auch auf viele Wolken und Regen einstellen.

Die 16 Grad sollen noch am Sonntag erreicht werden. Am Montag rechnen die Experten dann mit bis zu 14 Grad, allerdings soll es an dem Tag auch größtenteils stark bewölkt werden und leichter Regen möglich sein. Bedeckt und regnerisch wird laut der Wetterbehörde wohl auch der Dienstag – immerhin bei Temperaturen von bis zu 12 Grad.

Zur Wochenmitte macht sich der Winter dann wieder bemerkbar. Die Temperaturen sinken wieder etwas, im Tagesverlauf erwarten die Experten nicht mehr als elf Grad. Regen und Bewölkung sollen tagsüber zwar nachlassen, in der Nacht sollen sich die Wolken dann aber wieder verdichten. Auch etwas Regen setzt dann laut DWD wieder ein, es könnte stellenweise glatt werden.