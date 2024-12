Bis zu 13 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

In den kommenden Tagen soll es zwar grau, aber dafür richtig mild werden. Am Freitag wird es aber schon wieder kühler.

Offenbach (dpa/lrs) – Überwiegend mild werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland die letzten Tage vor dem kalendarischen Winteranfang. Heute gebe es stellenweise etwas Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dafür seien am Nachmittag aber örtlich auch mal Auflockerungen möglich. Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 6 und 11 Grad.

Auch die Wochenmitte wird laut DWD stark bewölkt bis bedeckt und bringt zeitweise Regen mit. Dafür bleibe es aber mild bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad am Mittwoch und höchstens 8 bis 13 Grad am Donnerstag. Für beide Tage warnen die Meteorologen allerdings Menschen im Bergland vor stürmischen Böen. Am Donnerstag seien dort vereinzelt auch Sturmböen möglich.

Der Freitag hat dagegen nur höchstens 3 bis 7 Grad zu bieten, so die Vorhersage. Dazu soll es laut DWD grau bleiben und zeitweise schauerartig regnen, wobei zwischenzeitlich auch Auflockerungen möglich sind. Im Bergland kann es hingegen vereinzelt Schnee oder Schneeregen geben. Dann werde es dort entsprechend glatt.