Bis minus neun Grad – Glatteis droht am Sonntag

Minus neun Grad im Bergland und Glatteisgefahr am Sonntag. Aktuell zeigt sich das Wetter gerade mehr winterlich als herbstlich.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt am Wochenende winterlich-kalt. Heute ist es niederschlagsfrei und die Sonne zeigt sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete. Die Höchstwerte liegen bei null bis drei Grad, in höheren Lagen bei minus ein Grad. In der Nacht wird es frostig mit bis zu minus neun Grad im Bergland.

Am Sonntag kann es in einigen Gebieten glatt werden. Während es am Vormittag in der Eifel noch vereinzelt schneien kann, kommt ab dem Nachmittag von Westen her Niederschlag. In tieferen Lagen geht dieser zunächst als Schnee nieder, bevor er dann zu Regen oder Schneeregen wird. Dadurch steigt die Glatteisgefahr. Die Temperaturen liegen bei höchstens minus ein bis plus drei Grad.

Erst zu Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen wieder leicht an. Sie erreichen dann tagsüber fünf bis sieben Grad.