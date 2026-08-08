Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland bringt Temperaturen bis 36 Grad. Ab Sonntagnachmittag können im Bergland Gewitter und Sturmböen auftreten.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland steht ein heißes Wochenende bevor. Am Samstag ist es sonnig, die Temperaturen steigen auf 28 bis 33 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 14 bis 19 Grad ab, in der Eifel örtlich auf 11 Grad.

Am Sonntag werden 32 bis 36 Grad erwartet, in Hochlagen bis zu 28 Grad. Es bleibt heiter und teils sonnig. Ab dem Nachmittag sind im Bergland einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. In der Nacht zum Montag sind solche Unwetter nur noch vereinzelt und mit geringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 19 Grad.

Am Montag startet die neue Woche heiter bis sonnig und meist trocken. Die Temperaturen erreichen 29 bis 35 Grad.