Millionenprojekt
Bilger und BASF-Chef Kamieth bei Ausbau von Verkehrsterminal
Steffen Bilger
Bilger (hier bei einem Termin in Bayern) kommt zum Spatenstich bei BASF. (Archivbild)
Armin Weigel. DPA

Der Kombiverkehr zwischen Straße und Schiene soll leistungsfähiger werden. Dazu wird ein wichtiger Güterumschlagplatz modernisiert.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen/Pfalz (dpa) – Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und BASF-Vorstandschef Markus Kamieth geben am Montag (13.00) in Ludwigshafen den Startschuss für den Ausbau eines Kombiverkehrsterminals. Die Anlage ist ein wichtiger Umschlagplatz für die Güter des weltgrößten Chemiekonzerns. Sie soll erweitert werden, um Straße und Schiene leistungsfähiger zu machen. Für die Modernisierung sind 51 Millionen Euro Fördermittel zugesagt.

Dem kombinierten Verkehr kommt in Zeiten von Niedrigwasser besondere Bedeutung zu. BASF transportiert 40 Prozent seiner Produktion im Stammwerk Ludwigshafen über den Rhein. Durch eine Verlagerung bestimmter Mengen etwa auf Lastwagen und Schiene stützt das Unternehmen die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Zu dem Spatenstich werden ebenfalls der rheinland-pfälzische Verkehrsstaatssekretär Markus Wolf und Ludwigshafens Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) erwartet.

© dpa-infocom, dpa:260817-930-539714/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

VerkehrWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten