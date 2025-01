Bildungsministerin stellt Kampagne für mehr Lehrkräfte vor

Mainz (dpa/lrs) – Viele Wege führen ins Klassenzimmer: Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt heute (10.00 Uhr) eine Kampagne in Mainz vor, wie mehr Lehrkräfte für den Dienst in den rheinland-pfälzischen Schulen gewonnen werden sollen. Rund 44.000 Lehrkräfte gibt es an den mehr als 1.600 Schulen im Land. Im laufenden Schuljahr wurden zwar alle Planstellen mit ausgebildetem Personal besetzt. Bundesweit gibt es aber einen deutlichen Fachkräftebedarf an den Schulen.

