Neues Kabinett
Bildungsministerin Eiling-Hütig jetzt CDU-Mitglied
CDU Rheinland-Pfalz zur Vorstellung der Regierungsmitglieder
Ute Eiling-Hütig ist jetzt auch CDU-Mitglied. (Archivbild)
Andreas Arnold. DPA

Eine Bildungsministerin aus Bayern und von der CSU? Das hat in Mainz für Diskussionen gesorgt. Jetzt ist die designierte Ministerin auch in der CDU.

Mainz (dpa/lrs) – Die designierte rheinland-pfälzische Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig ist jetzt auch CDU-Mitglied. «Seit Freitagabend», sagte die 58-Jährige am Rande der Konstituierung des neuen Landtags in Mainz der Deutschen Presse-Agentur.

Gordon Schnieder soll gegen Mittag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Die zehn künftigen Minister – je fünf von der CDU und der SPD – werden im Anschluss ernannt und vereidigt. Eiling-Hütig war zuletzt CSU-Landtagsabgeordnete in München.

© dpa-infocom, dpa:260518-930-94230/1

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Politik

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