Die Bildungsministerin setzt sich für die Kinder und Jugendlichen an der Karolina-Burger-Realschule plus ein. Das Paket für einen Neustart der Brennpunktschule wird Schritt für Schritt umgesetzt.

Mainz (dpa/lrs) – Die Situation an der Karolina-Burger-Realschule plus beruhigt sich nach Angaben von Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig zunehmend. Der Schulleiter der Brennpunktschule sowie zwei weitere Lehrkräfte seien mittlerweile an anderen Schulen tätig, berichtete die CDU-Politikerin im Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags. Der Krankenstand der Lehrkräfte habe reduziert werden können.

Nach den Herbstferien werde die Ludwigshafener Schule von einem erfahrenen Schulleiter mitgeführt, um die Schule auf ihrem Weg zu unterstützen, kündigte die Bildungsministerin. Die Suche nach einer neuen dauerhaften Leitung der in die Schlagzeilen geratenen Realschule plus laufe.

Polizeieinsätze und Differenzen im Kollegium

Die Brennpunktschule geriet wiederholt wegen Polizeieinsätzen in die Schlagzeilen. Als Konsequenz aus starken Differenzen im Kollegium wurden Wechsel in der Schulleitung sowie bei den Lehrkräften angeordnet. Fachleute der Schulaufsicht ADD, des Bildungsministeriums oder des pädagogischen Landesinstituts arbeiten mittlerweile täglich und unbefristet an und mit der Schule an neuen pädagogischen Konzepten.

Über verschiedene Maßnahmen wurde nach Angaben von Eiling-Hütig zusätzliches Personal für die Schule gewonnen: Sowohl um die Vertretungssituation aufgrund des Krankenstandes zu verbessern, als auch die Abschlussklassen zu stärken. Auch die multiprofessionellen Teams seien personell gestärkt worden.

Maßnahmen benötigen Zeit

Die weiteren angekündigten Maßnahmen benötigen noch mehr Zeit, erklärte die CDU-Politikerin. Dazu zähle etwa die Überarbeitung der Pausen- und Präventionsprojekte sowie interne und externe Maßnahmen zur Berufsorientierung. Außerdem soll es eine weitere «2P plus»-Gruppe geben, um die Deutschkenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu verbessern.

Alle Personen, mit denen sie bei dem Prozess gesprochen habe, hätten immer zwei identische Dinge berichtet, berichtete die Bildungsministerin: «Die Kinder und Jugendlichen an der Schule sind toll und sie mögen ihre Schule.» Alle Pläne aus dem Maßnahmenpaket würden konsequent kontinuierlich weiterverfolgt, um im Sinne der Schülerinnen und Schüler in den kommenden Monaten weitere Fortschritte zu erzielen.