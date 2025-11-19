Bildungsminister stellt Digitalstrategie vor

Datengestützte Schulentwicklung, digitaler Schülerausweis und Portale. Digitalisierung spielt in der Schule der Zukunft eine wachsende Rolle. Aber wie sieht das Konzept dahinter aus?

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber stellt an diesem Mittwoch (10.15 Uhr) seine Digitalstrategie unter dem Motto «Zukunft gelingt, wo Bildung verbindet» vor. Dazu will der SPD-Politiker konkrete Etappenziele für Schulen und Kitas, aber auch für die Bildungsverwaltung skizzieren. Im Mittelpunkt stünden dabei die Pädagogik und die Bildungsfamilie, heißt es in der Ankündigung seines Ministeriums.

Mit dabei sind der Wissensökonom Emmanuel Mülle vom Landeselternbeirat sowie die Leiterin einer berufsbildenden Schule in Koblenz, Isabelle Nieder-Raspieller.