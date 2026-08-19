Die Sommerpause ist für die Landtagsabgeordneten und die Regierung in Rheinland-Pfalz vorbei. Die Folgen von Hitze und Dürre beschäftigen sie weiter.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Landtag kommt heute (14.00 Uhr) erstmals nach der Sommerpause wieder zusammen. Mit einer Schweigeminute für die Opfer der Ahr-Flutkatastrophe vor gut fünf Jahren beginnt die zweitägige Plenarwoche im August.

In der aktuellen Debatte geht es auf Antrag der CDU um «Neue Impulse für die Bildung». Die SPD macht die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit auf die Wirtschaft, die Unternehmen, die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung zum Thema.

Abstimmung für höhere Bezüge der Beamtinnen und Beamten

Auf Antrag der beiden Koalitionsparteien befassen sich die 105 Abgeordneten auch mit der Pflanzenschutzstrategie für die von Hitze und Dürre geplagte Landwirtschaft. Außerdem wird im Parlament über die Erhöhung der Besoldung für die Landesbeamtinnen und Landesbeamte debattiert. Der Landtag muss dem Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder zustimmen.

Demnach steigen die Bezüge für die Beamten und Versorgungsempfänger in Rheinland-Pfalz rückwirkend zum April dieses Jahres um 3,3 Prozent, zum 1. März nächsten Jahres um 2 Prozent und zum 1. Januar 2028 um 1 Prozent. In Rheinland-Pfalz arbeiten insgesamt rund 122.000 Menschen im öffentlichen Dienst, darunter etwa 70.000 Beamtinnen und Beamte.