Bierdosenwurf und Schläge – Polizei greift ein

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein handfester Streit zwischen mehreren Beteiligten hat die Sicherheitskräfte am Hauptbahnhof Kaiserslautern beschäftigt. Wie Polizei und Bundespolizei in der pfälzischen Stadt mitteilten, waren die Behörden am Samstagabend verständigt worden. Demnach kam es im Gebäude zu Wortgefechten zwischen zwei Männern, einer Frau und Mitarbeitern der DB Sicherheit. Daraus hätten sich gegenseitige Stöße und Handgreiflichkeiten entwickelt. «Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation.»

Ein 39-jähriger Mann habe versucht, eine Bierdose auf einen DB-Mitarbeiter zu werfen, während ein anderer DB-Mitarbeiter zu Boden gestoßen worden sei und sich an Scherben verletzt habe. Der Streit habe sich alsbald auf den Vorplatz verlagert, wo es zu weiteren Schlägen gekommen sei. Als der 39-Jährige nach einem Polizisten gegriffen habe, sei er gefesselt worden. Die Behörden leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung ein.