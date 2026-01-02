BG Klinik Ludwigshafen behandelt Verletzte aus der Schweiz

Das schwere Unglück in der Schweiz an Silvester mit rund 40 Toten und 115 Verletzten sorgt über Grenzen hinweg für Betroffenheit. Auch in Rheinland-Pfalz können einige Brandopfer behandelt werden.

Mainz/Ludwigshafen (dpa) – Bis zu vier der rund 115 Verletzten der Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana können in Rheinland-Pfalz behandelt werden. Ein Spezialbett in der BG Ludwigshafen ist bereits belegt, drei andere stehen nach Klinik-Angaben zur Verfügung.

Eine Patientin werde bereits behandelt, teilte die Klinik mit. Ihr Zustand sei stabil. Ein zweiter Verletzter wurde im Laufe des Freitags erwartet. Wann er nach Ludwigshafen-Oggersheim transportiert werden könne, hänge allerdings vom Wetter ab, hieß es im Innenministerium in Mainz. Alter und Nationalität der Opfer waren zunächst nicht bekannt.

BG Ludwigshafen verfügt über noch zwei weitere Betten

«Wir haben gestern über das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum des Bundes zwei Verbrennungsbetten in Ludwigshafen angeboten», teilte die Sprecherin des Innenministeriums in Mainz mit. Das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum des Bundes habe die Koordinierung übernommen.

Zwei weitere Betten stünden zur Verfügung, falls sie gebraucht würden, berichtete die Klinik. Sie verfügt über ein Schwerbrand­verletzten­zentrum. Die Behandlung von Verbrennungen und deren Folgen gehört laut Homepage zu den wesentlichen Aufgaben des Krankenhauses.

Bei dem Feuer in der Bar «Le Constellation» in dem Ferienort sind nach Behördenangaben ungefähr 40 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 115 weitere Menschen seien verletzt worden, die meisten schwer. Rund 80 von ihnen sollen sich Berichten zufolge im kritischen Zustand befinden. Die meisten Schwerletzten sind zwischen 16 und 26 Jahren alt.