Beziehungsstreit: Mann verletzt Frau mit Messer

Sankt Ingbert (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Sankt Ingbert bei einem Streit seine Lebensgefährtin mit einem Messer verletzt. Die 30-Jährige habe leichte Verletzungen unter anderem am Bauch erlitten, teilte die Polizei mit. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 34-Jährige am frühen Sonntagmorgen die Frau sowie deren drei Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren bedroht sowie die Frau mit dem Messer angegriffen. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260105-930-500225/1