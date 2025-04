Simmern (dpa/lrs) – In einem Einfamilienhaus in Simmern im Hunsrück ist bei einem Brand eine Frau ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, hatte sich in der Küche ein Schwelbrand entwickelt. Die Einsatzkräfte hätten beim Eintreffen schwarz beschlagene Fenster bemerkt, jedoch keine Flammen. Der Zugang zum Gebäude sei wegen verschlossener Rollläden schwierig gewesen. Nach der Suche in der stark vermüllten Wohnung sei die Bewohnerin leblos gefunden worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Der Zustand der Wohnung habe die Löscharbeiten erschwert.

© dpa-infocom, dpa:250407-930-426493/1