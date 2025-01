Am Sonntag brennt in Bad Ems ein Einfamilienhaus. Die Identität des Toten konnte nun bestätigt werden. Die Brandursache ist weiterhin unklar.

Bad Ems (dpa/lrs) – Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Bad Ems ist der 68-jährige Bewohner ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bestätigten sich damit die anfänglichen Vermutungen. Am Sonntagnachmittag war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Ermittlungen dazu dauern weiterhin an. Es entstand ein Schaden in sechsteiliger Höhe.