Der Deutsche Wetterdienst warnt: Im Südwesten bleibt es winterlich. Wo Regen, Schnee und Glätte in den kommenden Tagen für rutschige Straßen sorgen könnten.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Januar endet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit winterlichem Wetter. Am Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst mit dichten Wolken und gebietsweise mit Regen, in höheren Lagen teilweise mit Schnee vermischt. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag könnte es erneut glatt werden. Zeitweise könne es den Meteorologen zufolge regnen oder schneien. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 1 und minus 2 Grad. Der Donnerstag startet stark bewölkt, dabei kann es regnen. Im Bergland ist erneut Schnee oder Schneeregen möglich, dann kann es auch glatt werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad, in nördlichen Hochlagen werden maximal 0 Grad erwartet.

In der Nacht zum Freitag kann es bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 4 Grad wieder glatt werden. Eine dichte Wolkendecke wird auch am Freitag erwartet. Zeitweise sei mit leichtem Niederschlag zu rechnen, in tieferen Lagen meist als Regen, in höheren Lagen ist auch Schnee möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad.