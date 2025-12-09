Bewaffnete Soldaten auf Weihnachtsmarkt – Polizei prüft

Zweibrücken (dpa/lrs) – Ob bewaffnete Soldaten auf dem Weihnachtsmarkt gegen Straf- oder Ordnungsrecht verstoßen haben, prüft das Polizeipräsidium Westpfalz. Wie eine Sprecherin mitteilte, waren zwei weihnachtlich verkleidete Bundeswehrangehörige am Samstag in Zweibrücken aufgefallen, weil sie Waffen trugen.

Eine Streife habe die Männer an einem Stand der Bundeswehr festgestellt. Nach einem Gespräch mit dem Vorgesetzten seien drei Waffen – eine davon geladen – in Behältnissen zurück zur Kaserne transportiert worden. «Wir prüfen, ob ein strafrechtlicher oder ordnungsrechtlicher Verstoß vorliegt», sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.