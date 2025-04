Mehrere Menschen in einer Stadt in der Pfalz verhalten sich der Polizei zufolge verdächtig. Grund ist wohl ein Diebstahl. Der Tatort ist besonders.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einem Ladendiebstahl in einem Sexshop hat die Polizei in Kaiserslautern die Beute nach kurzer Zeit sicherstellen können. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Ein Zeuge habe am Mittwochnachmittag vier verdächtige Personen aus einem Erotikladen laufen sehen, hieß es. Eine Streife ermittelte vor Ort, dass es zu einem Ladendiebstahl gekommen war. In der Umgebung fielen den Beamten mehrere Menschen auf, die beim Anblick des Streifenwagens wegliefen – und etwas fallen ließen. «Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein sogenanntes Sexspielzeug.» Die Polizei händigte den Fund dem Personal aus. Nach den Tätern wird gesucht.