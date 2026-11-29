Stark alkoholisiert sollen ein Mann und eine Frau Besucher auf einem Weihnachtsmarkt angepöbelt und beleidigt haben. Ihr Besuch endet auf der Polizeidienststelle.

Koblenz (dpa/lrs) – Ein 21 Jahre alter Mann und dessen 40-jährige Begleiterin sollen auf einem Weihnachtsmarkt in Koblenz wiederholt andere Besucher angepöbelt und beleidigt haben. Die beiden seien am Samstagabend stark alkoholisiert über den Weihnachtsmarkt gelaufen, teilte die Polizei Koblenz mit.

Schließlich seien sie aufgefordert worden, den Weihnachtsmarkt zu verlassen, wenig später aber erneut aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei weigerten sich beide demnach, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten. Stattdessen schlugen sie den Angaben zufolge um sich. Die Polizei nahm beide trotz erheblichen Widerstands fest und brachte sie auf eine Polizeidienststelle. Dort mussten sie den Angaben zufolge über Nacht bleiben.