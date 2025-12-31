Betrunkener wirft brennende Böller aus der Wohnung

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein betrunkener Mann hat in Pirmasens brennende Böller aus seiner Wohnung auf einen Gehweg und die Straße geworfen. Als eine vorbeifahrende Streife dies unterbinden wollte, habe der 49-Jährige die Beamten lautstark beleidigt, teilte die Polizei Westpfalz mit.
Der aggressive Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden und habe dort im Bett fixiert werden müssen. Ein Alkohol-Test ergab 2,45 Promille. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.
© dpa-infocom, dpa:251231-930-483615/1