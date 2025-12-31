Feuerwerk und Aggressionen
Betrunkener wirft brennende Böller aus der Wohnung
Polizei Blaulicht
Polizei Blaulicht
Lino Mirgeler. DPA

Schon vor Silvester brennen viele Böller ab. Bei einem Mann in Pirmasens war das nicht nur gefährlich. Was die Polizei dem Mann vorwirft.

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein betrunkener Mann hat in Pirmasens brennende Böller aus seiner Wohnung auf einen Gehweg und die Straße geworfen. Als eine vorbeifahrende Streife dies unterbinden wollte, habe der 49-Jährige die Beamten lautstark beleidigt, teilte die Polizei Westpfalz mit.

Der aggressive Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden und habe dort im Bett fixiert werden müssen. Ein Alkohol-Test ergab 2,45 Promille. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:251231-930-483615/1

Ressort und Schlagwörter