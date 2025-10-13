Ein 66 Jahre alter Autofahrer stößt mit einem anderen Pkw zusammen. Die Beifahrerin wird leicht verletzt. Tests auf Alkohol und Drogen fielen positiv aus.

Adenau (dpa/lrs) – Ein 66 Jahre alter Autofahrer hat in Adenau (Kreis Ahrweiler) einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Demnach kollidierte der 66-Jährige in einer Kurve seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Beifahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt.

THC im Urin nachgewiesen

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 66-Jährigen Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine «erhebliche Atemalkoholkonzentration», wie es weiter heißt. Zusätzlich wurde in seinem Urin das berauschende Mittel THC nachgewiesen.

Die Polizei stellte den Führerschein des 66-Jährigen sicher. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.