Adenau (dpa/lrs) – Ein 66 Jahre alter Autofahrer hat in Adenau (Kreis Ahrweiler) einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.
Demnach kollidierte der 66-Jährige in einer Kurve seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Beifahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt.
THC im Urin nachgewiesen
Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 66-Jährigen Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine «erhebliche Atemalkoholkonzentration», wie es weiter heißt. Zusätzlich wurde in seinem Urin das berauschende Mittel THC nachgewiesen.
Die Polizei stellte den Führerschein des 66-Jährigen sicher. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.
© dpa-infocom, dpa:251013-930-155122/1