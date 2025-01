Betrunkener stürzt Abhang hinunter – Bahnstrecke gesperrt

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zwei Betrunkene sind in Kaiserslautern entlang der Bahngleise gelaufen und haben so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Einer der beiden Männer, ein 41-Jähriger, stürzte dabei einen Abhang hinunter und brach sich ein Bein, wie Polizei Kaiserslautern mitteilte. Schlimmeres konnte verhindert werden, weil vorsorglich die betroffene Bahnstrecke gesperrt worden war, nachdem jemand die beiden Betrunkenen gesehen hatte.

Der 41-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. Sein 49-jähriger Begleiter, mit dem er den Abend verbracht und Alkohol getrunken hatte, blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Wie die Beamten mitteilten, hatten beide Männer so viel Alkohol getrunken, dass sie den Heimweg nur noch schwankend antreten konnten. Um nach Hause zu kommen, entschieden sie sich, gemeinsam entlang der unbeleuchteten Gleise zu laufen. Der 41-Jährige kam schließlich der Polizei zufolge «pegelbedingt» vom Weg ab und kullerte einen Hang in unmittelbarer Nähe der Bahngleise hinab. Sein Begleiter kletterte unbeschadet zu dem Verletzten hinunter und wurde ebenfalls in der Böschung liegend gefunden.

Beide Männer wurden noch vor Eintreffen der Beamten von Rettungssanitätern versorgt.