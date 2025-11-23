Betrunkener schläft im Taxi – Polizei muss Fahrgast wecken

Neuwied (dpa/lrs) – Weil er einen schlafenden Fahrgast an seiner Wohnanschrift nicht wach bekommen hat, hat ein Taxifahrer in Neuwied die Polizei verständigt. Den Beamten gelang es, den betrunkenen Mann in der Nacht auf Samstag zu wecken, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige sei «an seine Mutter übergeben» worden. Diese habe die Polizei darauf hingewiesen, dass der Mann mit seinem Hund unterwegs gewesen sei und das Tier fehle. Den mittlerweile unterkühlten Hund hätten die Beamten schließlich in dem nicht verschlossenen Auto des 59-Jährigen gefunden, die Mutter habe das Tier dann abgeholt. Der Vorfall sei dem zuständigen Veterinäramt gemeldet worden.

